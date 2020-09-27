Клуб Гвардиолы впервые в его карьере пропустил пять голов за игру

"Лестер" в игре 3-го тура АПЛ разгромил "Манчестер Сити" со счетом 5:2.

Как сообщает Opta Sports, команда Хосепа Гвардиолы впервые в его карьере пропустила пять голов за игру.

До этого матча больше всего клубу Гвардиолы забивал "Реал" в полуфинале Лиги Чемпионов 2013/14 ("Бавария" - "Реал" 0:4 в Мюнхене - прим. Soccernews.ru).

В своей тренерской карьере Гвардиола возглавлял "Барселону", "Баварию" и "Манчестер Сити". Всего его команды провели 686 игр во всех турнирах.

Читайте также: Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru