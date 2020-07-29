Клуб Хави сделал выгодное предложение Давиду Сильве
Катарский "Аль-Садд" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Сити" Давиду Силве, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, катарский клуб, который тренирует бывший игрок "Барселоны" Хави, предложил Силве контракт с зарплатой в восемь миллионов евро в год. Испанец также имеет предложение от "Лацио", но римляне готовы платить ему не более пяти миллионов в год.
Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Аль-Духаиль", "Милана", "Валенсии", "Бетиса" и "Интера Майами".
Напомним, что контракт 34-летнего Силвы с "Манчестер Сити" истекает в конце нынешнего сезона и он принял решение покинуть клуб на правах свободного агента.
Не пропустите: Давид Силва после перехода в "Манчестер Сити" совершил 148 голевых действий в АПЛ. За этот период больше только у троих игроков. | http://soccernews.ru
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|О
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|3
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|27
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|Челси
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|Вулверхэмптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
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