Клуб Хави сделал выгодное предложение Давиду Сильве

Катарский "Аль-Садд" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Сити" Давиду Силве, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, катарский клуб, который тренирует бывший игрок "Барселоны" Хави, предложил Силве контракт с зарплатой в восемь миллионов евро в год. Испанец также имеет предложение от "Лацио", но римляне готовы платить ему не более пяти миллионов в год.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Аль-Духаиль", "Милана", "Валенсии", "Бетиса" и "Интера Майами".

Напомним, что контракт 34-летнего Силвы с "Манчестер Сити" истекает в конце нынешнего сезона и он принял решение покинуть клуб на правах свободного агента.

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