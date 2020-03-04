Клуб из 4-го дивизиона "Саарбрюкен" обыграл "Фортуну" в 1/4 финала Кубка Германии

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Клуб из 4-го дивизиона "Саарбрюкен" обыграл "Фортуну" в 1/4 финала Кубка Германии

Клуб из 4-го дивизиона Германии "Саарбрюкен" обыграл "Фортуну" в 1/4 финала.

"Саарбрюкен" - "Фортуна" (Д) - 1:1 (1:0) По пен. 7:6

Голы: Йенике, 31 - 1:0, Йоргенсен, 90 - 1:1.

"Саарбрюкен": Бац, Мюллер, Шорх, Уаферро (Фроэзе, 18), Барилла, Цайц, Йенике, Пердедай (Андрист, 109), Мендлер (Якоб, 78), Юрхер (Голлай, 80), Целльнер.

"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер, Айхан, Йоргенсен, Циммер (Циммерманн, 78), Штегер, Бодзек (Караман, 46), Моралес, Томми (Скрибски, 73), Офори (Ампома, 105), Хеннингс.

В полуфинале "Саарбрюккен" сыграет с победителем матча между "Айнтрахтом" (Франкфурт) и "Вердером", который пройдет 4 марта.

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Football Italia: полуфинал Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" отменен из-за коронавируса

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