Клуб из 4-го дивизиона "Саарбрюкен" обыграл "Фортуну" в 1/4 финала Кубка Германии
Клуб из 4-го дивизиона Германии "Саарбрюкен" обыграл "Фортуну" в 1/4 финала.
"Саарбрюкен" - "Фортуна" (Д) - 1:1 (1:0) По пен. 7:6
Голы: Йенике, 31 - 1:0, Йоргенсен, 90 - 1:1.
"Саарбрюкен": Бац, Мюллер, Шорх, Уаферро (Фроэзе, 18), Барилла, Цайц, Йенике, Пердедай (Андрист, 109), Мендлер (Якоб, 78), Юрхер (Голлай, 80), Целльнер.
"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер, Айхан, Йоргенсен, Циммер (Циммерманн, 78), Штегер, Бодзек (Караман, 46), Моралес, Томми (Скрибски, 73), Офори (Ампома, 105), Хеннингс.
В полуфинале "Саарбрюккен" сыграет с победителем матча между "Айнтрахтом" (Франкфурт) и "Вердером", который пройдет 4 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|52
|2
|РБ Лейпциг
|24
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|24
|48
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|46
|5
|Байер Леверкузен
|24
|44
|6
|Шальке
|24
|36
|7
|Вольфсбург
|24
|35
|8
|Хоффенхайм
|24
|34
|9
|Фрайбург
|24
|33
|10
|Унион Берлин
|24
|30
|11
|Кельн
|23
|29
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|13
|Аугсбург
|24
|27
|14
|Герта
|24
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|24
|16