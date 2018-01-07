Клуб из АПЛ готов заплатить за Зе Луиша сумму отступных, прописанную в его контракте

Форвард московского "Спартака" Зе Луиш может перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует Mirror.

По сведениям издания, видеть в своих рядах 26-летнего нападающего "красно-белых" желает "Брайтон". За игрока из Кабо-Верде "чайки" готовы будут заплатить 22,5 миллиона евро.

Отметим, что в контракте Зе Луиша со "Спартаком" прописана сумма отступных в размере 20-ти миллионов евро.

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