Клуб из АПЛ хочет купить Зе Луиша

Форвард московского "Спартака" Зе Луиш попал в сферу интересов "Брайтона", сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, английский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста пять миллионов евро, однако такая сумма не устраивает "красно-белых".

Более того, "Спартак" не хочет терять ключевого игрока в преддверии плей-офф Лиги Европы и решающего отрезка чемпионата России.

В этом сезоне в активе Зе Луиша 14 матчей, 4 гола и 6 результативных передач.

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