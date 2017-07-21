Клуб из АПЛ интересуется Ярмоленко и Коноплянкой

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Клуб из АПЛ интересуется Ярмоленко и Коноплянкой

"Сток Сити" начал поиск замены для атакующего полузащитника Марко Арнаутовича, который в ближайшее время станет игроком "Вест Хэма".

Как сообщает британская пресса, в сферу интересов "гончаров" попали два украинца - Андрей Ярмоленко из киевского "Динамо" и Евгений Коноплянка из "Шальке".

Стоит отметить, что два года назад "Сток Сити" уже пытался заполучить Ярмоленко, однако тогда трансфер заблокировал президент "Динамо" Игорь Суркис. | http://soccernews.ru

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