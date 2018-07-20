Клуб из Беларуси поселит Марадону в доме за 20 миллионов долларов: опубликованы фото

Председатель правления брестского брестского "Динамо" Диего Марадона будет жить в Минске, сообщает Clarin.

По сведениям издания, белорусский клуб поселит легендарного аргентинца в особняке, стоимость которого составляет 20 миллионов долларов.

В распоряжении аргентинца будут 11 сотрудников. Марадона привез в Беларусь два автомобиля – BMW і Rolls Royce Phantom.

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