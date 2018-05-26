Клуб из Чемпионшипа хочет пригласить Лэмпарда

Теги дерби каунтифрэнк лэмпард

Клуб из Чемпионшипа хочет пригласить Лэмпарда

"Дерби Каунти" хочет пригласить Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, сообщает BBC.

По сведениям издания, клуб из Чемпионшипа намерен в ближайшее время провести собеседование с легендарным англичанином.

Ранее стало известно, что в услугах Лэмпарда также заинтересован "Ипсвич". | http://soccernews.ru

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