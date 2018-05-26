Клуб из Чемпионшипа хочет пригласить Лэмпарда

"Дерби Каунти" хочет пригласить Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, сообщает BBC.

По сведениям издания, клуб из Чемпионшипа намерен в ближайшее время провести собеседование с легендарным англичанином.

Ранее стало известно, что в услугах Лэмпарда также заинтересован "Ипсвич". | http://soccernews.ru