Клуб из Германии был вынужден убрать с футболок имя порноактрисы

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Клуб из Германии был вынужден убрать с футболок имя порноактрисы

Клуб шестого немецкого дивизиона "Обервурцбах" подписал контракт о сотрудничестве с порнозвездой Леной Нитро.

В рамках соглашения ее имя было нанесено на футболки. Но через некоторое время федерация футбола заставила клуб убрать имя актрисы с формы, посчитав, что это нарушает моральные принципы.

"Другие клубы могут рекламировать пиво или таблетки. Но когда речь заходит о сексе, это становится проблемой. Лично я не нахожу ничего предосудительного в этом", - сказала Нитро.

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