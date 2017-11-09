Клуб из Германии был вынужден убрать с футболок имя порноактрисы

Клуб шестого немецкого дивизиона "Обервурцбах" подписал контракт о сотрудничестве с порнозвездой Леной Нитро.

В рамках соглашения ее имя было нанесено на футболки. Но через некоторое время федерация футбола заставила клуб убрать имя актрисы с формы, посчитав, что это нарушает моральные принципы.

"Другие клубы могут рекламировать пиво или таблетки. Но когда речь заходит о сексе, это становится проблемой. Лично я не нахожу ничего предосудительного в этом", - сказала Нитро.

Не пропустите: Дель Пьеро, Кака и Зидан сфотографировались с официальным мячом Чемпионата Мира-2018. | http://soccernews.ru