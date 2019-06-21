Клуб из Китая предлагает Виллиану перейти в команду с зарплатой в 13 миллионов евро

Теги челсивиллиан

Клуб из Китая предлагает Виллиану перейти в команду с зарплатой в 13 миллионов евро

Вингер "Челси" Виллиан может продолжить карьеру в китайском клубе, сообщает UOL.

По данным издания, клуб из Китай предложил футболисту перейти бразильцу в команду с зарплатой в 13 миллионов евро. Кроме того, клуб готов предоставить бразильцу хорошую квартиру и два автомобиля с водителем.

В минувшем сезоне Виллиан участвовал в 56 матчах, забив 8 голов и 12 ассистов.

Его контракт с "Челси" рассчитан до 2020 года. Рыночная стоимость игрока - 40 миллионов евро.

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