Клуб из Мадрида усилился аргентинским форвардом

Теги леганессаутгемптонгуидо каррильо

Клуб из Мадрида усилился аргентинским форвардом

"Леганес" объявил о переходе аргентинского нападающего "Саутгемптона" Гуидо Каррильо, сообщает официальный сайт клуба.

Мадридский клуб арендовал футболиста на один сезон. О наличии в соглашении опции выкупа не разглашается.

27-летний Каррильо выступал за "Саутгемптон" с января 2018 года, провел за клуб 10 матчей и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Эстудиантес" и "Монако". Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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