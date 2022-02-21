Клуб из МЛС может подписать хавбека "Атлетико"
Фото: инстаграм Эрреры\Автор неизвестен
Мексиканский полузащитник "Атлетико Мадрид" Эктор Эррера может продолжить карьеру в МЛС.
Как сообщает MLSsoccer, в подписании 31-летнего полузащитника заинтересован "Хьюстон Динамо".
По информации источника, клуб уже вышел на мексиканца с предложением о контракте. Напомним, что его соглашение с "Атлетико" истекает будущим летом.
Эррера перешел в "Атлетико" в 2019 году из "Порту" на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 14 матчах "Атлетико" в Ла Лиге, в которых не отметился результативными действиями.
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