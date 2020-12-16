Клуб из МЛС претендует на Алехандро Гомеса

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Клуб из МЛС претендует на Алехандро ГомесаКлуб "Цинциннати", выступающий  МЛС планирует подписать капитана "Аталанты" Алехандро Гомеса. Озвучена сумма в 15 миллионов евро за аргентинца, сообщает Tuttosport.

Как сообщалось ранее, СМИ говорят о конфликте игрока с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Усугубляет ситуацию то, что форвард досрочно покинул последнюю тренировку команды.

В составе "бергамасков" Гомес играет с сезона 2014/2015. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

В сезоне 2020/2021 нападающий провел 15 матчей во всех соревнованиях. В его активе пять мячей  и четырех голевые передачи.

Читайте также: Гомес может покинуть "Аталанту" | http://soccernews.ru
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