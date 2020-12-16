Клуб из МЛС претендует на Алехандро Гомеса
Клуб "Цинциннати", выступающий МЛС планирует подписать капитана "Аталанты" Алехандро Гомеса. Озвучена сумма в 15 миллионов евро за аргентинца, сообщает Tuttosport.
Как сообщалось ранее, СМИ говорят о конфликте игрока с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Усугубляет ситуацию то, что форвард досрочно покинул последнюю тренировку команды.
В составе "бергамасков" Гомес играет с сезона 2014/2015. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
В сезоне 2020/2021 нападающий провел 15 матчей во всех соревнованиях. В его активе пять мячей и четырех голевые передачи.
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