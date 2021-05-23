Клуб из Португалии хочет подписать Буффона на необычных условиях
Фото: инстаграм Буффона/Автор неизвестен
Португальский клуб "Белененсеш" сделал необычное предложение вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, который недавно объявил об уходе из клуба по окончании сезона.
"Мы слышали, что ты ищешь новый вызов и готов выслушать "безумное" предложение.
Как насчет того, чтобы перебраться в Лиссабон и помочь нашему клубу вернуться на то место, которое он заслуживает, — в Первую лигу?
В контракт мы обязательно включим годовой абонемент на посещение музея искусства, архитектуры и технологии, а также семейный билет на посещение музея автобусов, башни Белен и монастыря Жеронимуш (последние два — объекты всемирного наследия ЮНЕСКО).
Контракт также будет включать шесть известных местных пирожных паштел-де-Белем в неделю, которые являются одними из самых известных сладостей Португалии. Уверены, вы сможете наслаждаться ими без ущерба для своей диеты", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14