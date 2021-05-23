Клуб из Португалии хочет подписать Буффона на необычных условиях

Теги ювентусджанлуиджи буффонбелененсиш

Клуб из Португалии хочет подписать Буффона на необычных условияхФото: инстаграм Буффона/Автор неизвестен

Португальский клуб "Белененсеш" сделал необычное предложение вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, который недавно объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

"Мы слышали, что ты ищешь новый вызов и готов выслушать "безумное" предложение.
Как насчет того, чтобы перебраться в Лиссабон и помочь нашему клубу вернуться на то место, которое он заслуживает, — в Первую лигу?

В контракт мы обязательно включим годовой абонемент на посещение музея искусства, архитектуры и технологии, а также семейный билет на посещение музея автобусов, башни Белен и монастыря Жеронимуш (последние два — объекты всемирного наследия ЮНЕСКО).

Контракт также будет включать шесть известных местных пирожных паштел-де-Белем в неделю, которые являются одними из самых известных сладостей Португалии. Уверены, вы сможете наслаждаться ими без ущерба для своей диеты", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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