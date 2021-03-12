Клуб из топ-6 Примеры претендует на Головина

Полузащитник "Монако" Александр Головин может продолжить карьеру в Испании, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, интерес к 24-летнему россиянину проявляет клуб, представляющий топ-6 Примеры. На данный момент в этот список входят "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Севилья", "Реал Сосьедад" и "Бетис".

Отмечается, что стороны вернутся к обсуждению возможного трансфера ближе к лету.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 14 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 19 миллионов евро.

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