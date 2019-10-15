Клуб из третьего английского дивизиона отказался от услуг Хенрика Ларссона

"Саутенд Юнайтед" отказался назначать Хенрика Ларссона на пост главного тренера команды.

Руководство клуба хотело, чтобы в штаб шведского специалиста вошли Юхан Мьельбю и Томми Джонсон, однако последний предпочёл другой вариант продолжения карьеры.

В итоге "Саутенд Юнайтед" решил остановить переговоры и с остальными тренерами, в том числе Ларссоном.

Стоит отметить, что команда из графства Эссекс выступает в третьем по силе английском дивизионе.

48-летний Ларссон ранее возглавлял "Ландскруну", "Фалькенберг" и "Хельсингборг".

Не пропустите: Один из братьев Глейзеров решил продать свою часть акций "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru