Клуб из третьего английского дивизиона отказался от услуг Хенрика Ларссона
"Саутенд Юнайтед" отказался назначать Хенрика Ларссона на пост главного тренера команды.
Руководство клуба хотело, чтобы в штаб шведского специалиста вошли Юхан Мьельбю и Томми Джонсон, однако последний предпочёл другой вариант продолжения карьеры.
В итоге "Саутенд Юнайтед" решил остановить переговоры и с остальными тренерами, в том числе Ларссоном.
Стоит отметить, что команда из графства Эссекс выступает в третьем по силе английском дивизионе.
48-летний Ларссон ранее возглавлял "Ландскруну", "Фалькенберг" и "Хельсингборг".
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