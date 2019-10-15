Клуб из третьего английского дивизиона отказался от услуг Хенрика Ларссона

Теги саутенд юнайтедхенрик ларссон

Клуб из третьего английского дивизиона отказался от услуг Хенрика Ларссона

"Саутенд Юнайтед" отказался назначать Хенрика Ларссона на пост главного тренера команды.

Руководство клуба хотело, чтобы в штаб шведского специалиста вошли Юхан Мьельбю и Томми Джонсон, однако последний предпочёл другой вариант продолжения карьеры.

В итоге "Саутенд Юнайтед" решил остановить переговоры и с остальными тренерами, в том числе Ларссоном.

Стоит отметить, что команда из графства Эссекс выступает в третьем по силе английском дивизионе.

48-летний Ларссон ранее возглавлял "Ландскруну", "Фалькенберг" и "Хельсингборг".

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