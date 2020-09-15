Клуб Карреры заинтересовался хавбеком "Спартака" Бакаевым

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Клуб Карреры заинтересовался хавбеком "Спартака" Бакаевым

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев стал трансферной целью АЕКа, утверждает Sportime.

По информации источника, греческий клуб может подписать россиянина по просьбе главного тренера команды Массимо Карреры.

Напомним, что итальянец возглавлял "красно-белых" с августа 2016 по октябрь 2018 года, поэтому хорошо знаком с 24-летним футболистом.

Рыночная стоимость Бакаева - 9 миллионов евро. В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 7 матчах.

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