Клуб Карреры заинтересовался хавбеком "Спартака" Бакаевым
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев стал трансферной целью АЕКа, утверждает Sportime.
По информации источника, греческий клуб может подписать россиянина по просьбе главного тренера команды Массимо Карреры.
Напомним, что итальянец возглавлял "красно-белых" с августа 2016 по октябрь 2018 года, поэтому хорошо знаком с 24-летним футболистом.
Рыночная стоимость Бакаева - 9 миллионов евро. В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 7 матчах.
Не пропустите: Агент рассказал, почему не состоялся переход Тете в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Французский клуб нацелился на защитника "Енисея"
-
Клуб Карреры заинтересовался хавбеком "Спартака" Бакаевым
-
Пьянич выбрал игровой номер в "Барселоне"
-
"Химки" минимально обыграли иркутский "Зенит" в Кубке России
-
Головин близок к возвращению к индивидуальным тренировкам
-
Грилиш продлил контракт с "Астон Виллой"
-
Бэйл готов покинуть "Реал"
-
"Динамо" продало Шуньича в китайский клуб
-
Мбаппе может в 2021 году оказаться в "Ливерпуле"
-
Ройс установил рекорд Кубка Германии
-
Пирло признан самым сексуальным тренером Серии А
-
ЦСКА выбрал дизайн третьей формы на следующий сезон. Его разработал болельщик
-
УЕФА назначил судей на матч за Суперкубок УЕФА
-
Форвард "Рубина" Игнатьев попал в ДТП
-
Адвокат избитого арбитра требует переквалификации уголовного дела против Широкова
-
"Фенербахче" перебил предложение "Локомотива" Манджукичу
-
Рафинья Алькантара останется в "Барселоне"
-
АПЛ - самая дорогая лига мира по стоимости составов, РПЛ вошла в топ-10
-
ПСЖ не собирается увольнять Тухеля
-
На Романа Широкова завели уголовное дело
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Панатинаикос
|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
|67
|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19