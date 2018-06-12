Клуб, который создадут вместо "Кубани", будет называться "Екатеринодар"

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Клуб, который создадут вместо "Кубани", будет называться "Екатеринодар"Новый клуб в Краснодаре, который создадут на базе обанкротившейся "Кубани", получит название "Екатеринодар".

Екатеринодар – название Краснодара до 1920 года. Прежде в СМИ сообщали, что коллектив получит название "Урожай".

"Екатеринодар" начнет выступления в зоне "Юг" ПФЛ. Команду возглавит бывший наставник  "Кубани" Евгений Калешин.

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