Клуб, который создадут вместо "Кубани", будет называться "Екатеринодар"

Новый клуб в Краснодаре, который создадут на базе обанкротившейся "Кубани", получит название "Екатеринодар".

Екатеринодар – название Краснодара до 1920 года. Прежде в СМИ сообщали, что коллектив получит название "Урожай".

"Екатеринодар" начнет выступления в зоне "Юг" ПФЛ. Команду возглавит бывший наставник "Кубани" Евгений Калешин.

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