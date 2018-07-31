Клуб Ла Лиги хочет купить форварда "Милана"

"Вильярреал" намерен приобрести колумбийского нападающего "Милана" Карлоса Бакку, который ранее играл за испанский клуб на правах аренды, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "подводники" имели право выкупить трансфер игрока за 15 миллионов евро, но теперь отказываются платить такую сумму, предлагая за форварда только 8 миллионов.

Сам игрок ранее публично заявил о своем желании вернуться в Испанию.

В прошлом сезоне 31-летний Бакка провел за "Вильярреал" 43 матча и забил 18 голов.

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