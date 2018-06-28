Клуб Ла Лиги хочет подписать игрока "Интера"

"Бетис" проявляет интерес к японскому защитнику "Интера" Юто Нагатомо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сделка вполне может состояться, так как "нерадзурри" не рассчитывают на японца.

Во второй половине минувшего сезона 31-летний Нагатомо выступал на правах аренды за "Галатасарай", провел за клуб 16 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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