Клуб Ла Лиги интересуется Бен Арфа
"Райо Вальекано" проявляет интерес к полузащитнику Хатему Бен Арфа, сообщает Marca.
По сведениям издания, 31-летний француз сейчас ведёт переговоры с клубом, который вернулся в Примеру.
Напомним, что Бен Арфа является свободным агентом. Последним его местом работы был ПСЖ.
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|38
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|7
|Севилья
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|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
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|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
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|Эспаньол
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|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
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|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
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|20