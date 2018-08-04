Клуб Ла Лиги интересуется Бен Арфа

"Райо Вальекано" проявляет интерес к полузащитнику Хатему Бен Арфа, сообщает Marca.

По сведениям издания, 31-летний француз сейчас ведёт переговоры с клубом, который вернулся в Примеру.

Напомним, что Бен Арфа является свободным агентом. Последним его местом работы был ПСЖ.

Не пропустите: Бен Арфа назвал игру сборной Франции на ЧМ-2018 уродливой. | http://soccernews.ru