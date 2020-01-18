Клуб Марадоны подписал экс-нападающего "Спартака"
"Химнасия" из Ла-Платы в своём официальном твиттере объявила о переходе нападающего Лукаса Барриоса.
35-летний парагваец перешёл в аргентинский клуб из "Уракана" на правах свободного агента и заключил контракт до декабря 2020 года.
Напомним, что "Химнасию" возглавляет легенда мирового футбола Диего Марадона.
Барриос известен по выступлениям за московский "Спартак" в сезоне 2013/14.
Не пропустите: Игрок "Спартака": "Задевают комментарии, что я кривоногий". | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" ведёт переговоры с Ананидзе о расторжении контракта
-
Переход Соболева в ЦСКА сорвался
-
Орлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой по примеру НБА и НХЛ
-
Дебютный матч Сетьена в "Барсе", битва самых титулованых команд Англии и "сливочные" тени бывшего тренера: рассказываем, что стоит глянуть на выходных
-
СМИ: экс-игрок "Реала" Браво заказал покушение на Ковачевича
Лента новостей
-
Робби Сэвидж назвал лучшего форварда в эпоху АПЛ
-
"Шальке" продлил контракт с основным защитником
-
Шарлия покидает ЦСКА
-
"Спартак" ведёт переговоры с Ананидзе о расторжении контракта
-
"Интер" не утратил интерес к Модричу
-
Бывший спонсор "Ростова" отсудил у клуба 154 миллиона рублей
-
Гвардиола не собирается уходить из "Манчестер Сити"
-
Защитник тульского "Арсенала" Бауэр высказался о возможности играть за сборную России
-
1
Переход Соболева в ЦСКА сорвался
-
Милевский: "Если бы я был тренером киевского "Динамо", то пригласил бы себя в команду"
-
1
Экс-форвард "Реала" забил гол на 6-й секунде матча в Кубке Арабского залива
-
1
Орлов предложил сделать РПЛ закрытой лигой по примеру НБА и НХЛ
-
"Валенсия" включилась в борьбу за Сусо
-
Исламхан проводит первую тренировку с "Зенитом"
-
1
Дебютный матч Сетьена в "Барсе", битва самых титулованых команд Англии и "сливочные" тени бывшего тренера: рассказываем, что стоит глянуть на выходных
-
"Севилья" с 2008 года не побеждает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
-
Клуб Марадоны подписал экс-нападающего "Спартака"
-
ПСЖ сделал предложение Кулибали
-
Гончаренко оценил игровые качества новичка ЦСКА Шкурина
-
"Милан" интересуется полузащитником "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аргентинос Хуниорс
|16
|30
|2
|Бока Хуниорс
|16
|29
|3
|Ланус
|16
|29
|4
|Велес Сарсфилд
|16
|28
|5
|Ривер Плейт
|15
|27
|6
|Арсенал
|16
|27
|7
|Росарио Сентраль
|16
|26
|8
|Расинг Клуб
|16
|26
|9
|Сан Лоренцо
|16
|26
|10
|Атлетико Тукуман
|16
|25
|11
|Тальерес де Кордоба
|16
|24
|12
|Эстудиантес
|16
|24
|13
|Ньюэллз Олд Бойз
|15
|22
|14
|Индепендьенте
|14
|21
|15
|Дефенса и Хустисия
|16
|21
|16
|Банфилд
|16
|20
|17
|Унион Санта-Фе
|16
|20
|18
|К Кордоба Сантьяго
|16
|18
|19
|Колон
|16
|16
|20
|Уракан
|16
|15
|21
|Химнасия Ла-Плата
|16
|14
|22
|Патронато Парана
|16
|13
|23
|Альдосиви
|16
|12
|24
|Годой Крус
|16
|9