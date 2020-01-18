Клуб Марадоны подписал экс-нападающего "Спартака"

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Клуб Марадоны подписал экс-нападающего "Спартака"

"Химнасия" из Ла-Платы в своём официальном твиттере объявила о переходе нападающего Лукаса Барриоса.

35-летний парагваец перешёл в аргентинский клуб из "Уракана" на правах свободного агента и заключил контракт до декабря 2020 года.

Напомним, что "Химнасию" возглавляет легенда мирового футбола Диего Марадона.

Барриос известен по выступлениям за московский "Спартак" в сезоне 2013/14.

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