Клуб МЛС "Атланта" интересуется игроком "Вильярреала"

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Клуб МЛС "Атланта" интересуется игроком "Вильярреала"

Форвард "Вильярреала" Карлос Бака может продолжить карьеру в "Атланте", играющей в МЛС, информирует Goal.com.

По данным источника, клуб видит в 33-летнем игроке подходящую замену нападающего Джозефа Мартинеса, который недавно травмировал крестообразную связку.

В этом сезоне Бакка в 16 матчах забил 4 гола. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

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