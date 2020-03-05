Клуб МЛС "Атланта" интересуется игроком "Вильярреала"

Форвард "Вильярреала" Карлос Бака может продолжить карьеру в "Атланте", играющей в МЛС, информирует Goal.com.

По данным источника, клуб видит в 33-летнем игроке подходящую замену нападающего Джозефа Мартинеса, который недавно травмировал крестообразную связку.

В этом сезоне Бакка в 16 матчах забил 4 гола. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

Читайте также: "Атлетик" обыграл "Вильярреал" в матче чемпионате Испании| http://soccernews.ru