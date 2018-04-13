Клуб МЛС хочет подписать Тевеса или Чичарито
"Ди Си Юнайтед" планирует усилить состав звёздным нападающим, сообщает The Washington Post.
По сведениям издания, американский клуб интересуется Карлосом Тевесом из "Бока Хуниорс" и Хавьером Эрнандесом, более известным как Чичарито, из "Вест Хэма".
Ранее появилась информация, что "Ди Си Юнайтед" также не прочь заполучить форварда "Ниццы" Марио Балотелли. | http://soccernews.ru
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|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
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|Филадельфия Юнион
|34
|42
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|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
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|М
|О
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|34
|60
|2
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|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
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|52
|4
|Сиэттл Саундерс
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|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
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|6
|Реал Солт-Лейк
|34
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|7
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|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34