Клуб МЛС хочет подписать Тевеса или Чичарито

Теги дк юнайтедкарлос тевесхавьер эрнандесвест хэм юнайтедбока хуниорс

Клуб МЛС хочет подписать Тевеса или Чичарито

"Ди Си Юнайтед" планирует усилить состав звёздным нападающим, сообщает The Washington Post.

По сведениям издания, американский клуб интересуется Карлосом Тевесом из "Бока Хуниорс" и Хавьером Эрнандесом, более известным как Чичарито, из "Вест Хэма".

Ранее появилась информация, что "Ди Си Юнайтед" также не прочь заполучить форварда "Ниццы" Марио Балотелли. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City 34 54
3 Торонто 34 53
4 ДК Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов