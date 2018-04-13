Клуб МЛС хочет подписать Тевеса или Чичарито

"Ди Си Юнайтед" планирует усилить состав звёздным нападающим, сообщает The Washington Post.

По сведениям издания, американский клуб интересуется Карлосом Тевесом из "Бока Хуниорс" и Хавьером Эрнандесом, более известным как Чичарито, из "Вест Хэма".

Ранее появилась информация, что "Ди Си Юнайтед" также не прочь заполучить форварда "Ниццы" Марио Балотелли. | http://soccernews.ru