Клуб МЛС объявил об аренде аллигатора, который выскочил на поле (фото)
История с аллигатором, который оказался на тренировочном поле канадского клуба МЛС "Торонто", получила неожиданное продолжение.
Пресс-служба клуба в твиттере объявила об аренде пресмыкающегося.
"Важная новость! Торонто договорился с Алли Гатором о краткосрочной аренде. Добро пожаловать, Гатор", - говорится в сообщении клуба.
BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021
The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) #WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5
Возможно, данный "трансфер" поможет "Торонто" улучшить результаты, так как клуб неудачно начал сезон. В двух стартовых матчах канадцы набрали всего одно очко.
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