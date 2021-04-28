Клуб МЛС объявил об аренде аллигатора, который выскочил на поле (фото)

История с аллигатором, который оказался на тренировочном поле канадского клуба МЛС "Торонто", получила неожиданное продолжение.

Пресс-служба клуба в твиттере объявила об аренде пресмыкающегося.

"Важная новость! Торонто договорился с Алли Гатором о краткосрочной аренде. Добро пожаловать, Гатор", - говорится в сообщении клуба.

BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan



The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) #WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5 — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

Возможно, данный "трансфер" поможет "Торонто" улучшить результаты, так как клуб неудачно начал сезон. В двух стартовых матчах канадцы набрали всего одно очко.

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