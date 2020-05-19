Клуб МЛС отказался подписывать Бэйла

Теги реал мадридгарет бэйл

Клуб МЛС отказался подписывать Бэйла

Агенты вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла пытались трудоустроить своего клиента в МЛС.

По информации The Athletic, представители 30-летнего валлийца предлагали его услуги клубу из Восточной конференции североамериканской лиги.

Впрочем, сделку провернуть не удалось - в Бэйле неназванная команда оказалась не заинтересована. 

Звёздный игрок выступает за "Реал" с 2013 года, в его активе 105 голов в 249 матчах.

Не пропустите: "Ньюкасл" готов заплатить крупную сумму за Бэйла. | http://soccernews.ru
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