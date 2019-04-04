Клуб МЛС ведёт переговоры с ветераном "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедлуис антонио валенсиятрансферы

Клуб МЛС ведёт переговоры с ветераном "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Луис Антонио Валенсия может продолжить карьеру в МЛС.

По словам отца футболиста, один из клубов североамериканской лиги предлагает 33-летнему эквадорцу двухлетний контракт.

Опытный латераль также входит в сферу интересов "Интера", "Арсенала" и "Вест Хэма".

В текущем сезоне Валенсия сыграл за "МЮ" всего 8 матчей, результативными действиями не отличался.

Соглашение игрока с "красными дьяволами" истекает в июне, после чего он получит статус свободного агента.

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