Клуб МЛС заплатит за Руни более 14 миллионов евро

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Клуб МЛС заплатит за Руни более 14 миллионов евро

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни летом, скорее всего, перейдёт в "Ди Си Юнайтед".

Как сообщает Daily Mail, 32-летний футболист уже уведомил руководство "ирисок" о намерении перебраться в американский клуб.

Ожидается, что "Ди Си Юнайтед" заплатит за Руни 14,3 миллионов евро и заключит с ним двухлетний контракт. 

Не пропустите: Руни определился с новым клубом. | http://soccernews.ru

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