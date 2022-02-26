Клуб МЛС зовёт Бускетса
Фото инстаграм Серхио Бускетса
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс может продолжить карьеру за пределами Европы.
По информации журналиста Фабрицио Романо, 33-летнего испанца готов подписать "Интер Майами".
Сообщается, что хавбека звали в МЛС ещё прошлым летом, но тогда он ответил отказом.
В текущем сезоне Бускетс сыграл 34 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" определилась с заменой для Бускетса. | http://soccernews.ru
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|5
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|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
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|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14