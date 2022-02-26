Клуб МЛС зовёт Бускетса

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Клуб МЛС зовёт Бускетса

Фото инстаграм Серхио Бускетса

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс может продолжить карьеру за пределами Европы.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 33-летнего испанца готов подписать "Интер Майами".

Сообщается, что хавбека звали в МЛС ещё прошлым летом, но тогда он ответил отказом.

В текущем сезоне Бускетс сыграл 34 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" определилась с заменой для Бускетса. | http://soccernews.ru
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