Клуб Пике поднялся в четвертый дивизион

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Клуб Пике поднялся в четвертый дивизион

Испанская "Андорра", которой владеет защитник "Барселоны" Жерар Пике, вышла в Терсеру (четвертый дивизион).

Напомним, что Пике купил клуб минувшей зимой. Тогда "Андорра" отставала от лидера на 14 очков.

Пике сменил наставника команды и клуб пополнили 10 новых футболистов. После этого "Андорра" не знала поражений, одержав 14 побед и четырежды сыграв вничью.

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