Клуб под руководством немецкого тренера в третий раз подряд выиграл Лигу Чемпионов

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Лондонский "Челси" под руководством немецкого тренера Томаса Тухеля стал победителем Лиги Чемпионов.

Таким образом, главный клубный трофей Европы в третий раз подряд выиграл клуб, который возглавляет немецкий специалист.

В прошлом сезоне Лигу Чемпионов выиграла "Бавария" под руководством Ханса-Дитера Флика, а до этого трофей достался "Ливерпулю", который возглавляет Юрген Клопп.

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