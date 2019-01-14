Клуб Примеры объявил о переходе украинского футболиста

Теги леганеслуговасилий кравец

Клуб Примеры объявил о переходе украинского футболиста

Украинский защитник "Луго" Василий Кравец стал игроком "Леганеса", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. Кравец подписал контракт с клубом из пригорода Мадрида до лета 2023 года.

21-летний Кравец выступал за "Луго" с 2017 года, провел за клуб 42 матча во всех турнирах и отдал шесть результативных передач. Также играл за "Карпаты". Провел два матча за молодежную сборную Украины. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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