Клуб Примеры заинтересован в услугах Вальверде

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Клуб Примеры заинтересован в услугах Вальверде

На наставника "Барселоны" Эрнесто Вальверде, который может покинуть свой пост, нацелился клуб Примеры.

Как сообщает Marca, в услугах Вальверде заинтересована "Севилья". Также в шорт-лист клуба входят Эусебио Ди Франческо и Руди Гарсия.

В минувшем сезоне "Севилью" тренировал Хоакин Капаррос. Клуб финишировал в Примере на шестом месте.

Вальверде возглавляет "Барселону" с 2017 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионат и по одному разу кубок и суперкубок Испании.

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