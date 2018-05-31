Клуб РФПЛ может переехать в другой город из-за финансовых проблем

Пермский "Амкар" может переехать в другой город, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, руководство пермяков может продать клуб из-за финансовых проблем в Нижний Новгород или Калининград. Сумма сделки оценивается в один миллиард рублей.

Напомним, что сложности с финансами возникли у "Амкара" еще зимой, но клуб все-таки сумел завершить сезон и сохранил место в Премьер-лиге.

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