Клуб РФПЛ подпишет хорватского полузащитника

Теги оренбурголимпияданиэль мишкич

Клуб РФПЛ подпишет хорватского полузащитника

Полузащитник "Олимпии" Даниэль Мишкич перейдет в "Оренбург", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились, но "Оренбург" пока не объявлял о трансфере. Сам Мишкич уже попрощался с "Олимпией".

24-летний Мишкич выступал за "Олимпию" с 2016 года, провел за клуб 45 матчей и забил 7 голов.

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