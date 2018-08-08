Клуб РФПЛ подпишет хорватского полузащитника

Полузащитник "Олимпии" Даниэль Мишкич перейдет в "Оренбург", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, клубы уже обо всем договорились, но "Оренбург" пока не объявлял о трансфере. Сам Мишкич уже попрощался с "Олимпией".

24-летний Мишкич выступал за "Олимпию" с 2016 года, провел за клуб 45 матчей и забил 7 голов.

Не пропустите: Погребняк близок к подписанию контракта с клубом РФПЛ. | http://soccernews.ru