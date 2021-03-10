Клуб Роналду в пятый раз вылетел из ЛЧ после 1/8 финала. Список всех неудач португальца

"Ювентус" победил в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Порту" 3:2, но все равно вылетел из-за "правила гостевого гола". Для нападающего "старой синьоры" Криштиану Роналду эта неудача уже стала привычной. Несмотря на то, что португалец большую часть карьеры провел в топ-клубах, вылетать на столь ранней стадии плей-офф для него не в новинку. Причем практически всегда его клуб уступает если не аутсайдеру, то уж точно не гранду европейского футбола. Приводим список всех неудач Роналду в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В период выступления за "Манчестер Юнайтед" молодой тогда еще португалец дважды подряд терял возможность поднять над головой заветный трофей. В сезоне 2003/2004 "манкунианцы" проиграли дуэль "Порту" (1:2 в гостях и 1:1 в домашнем матче), а в следующем сезоне 2004/2005 - "Милану", уступив в обоих играх 0:1. Слабым утешением может стать то, что "драконы" по итогам того турнира стали обладателями кубка, а итальянцы играли в "том самом финале" в Стамбуле против "Ливерпуля".

С "Юнайтед" Роналду один раз все же стал обладателем главного европейского клубного трофея, победив в московском финале "Челси" в сезоне 2007/2008, а на следующий год был в шаге от повторения, но его команда уступила "Барселоне".

После этого талант перешел в "Реал" и начал новую, невероятную главу в своей карьере: 2 победы в Чемпионате Испании, 2 Кубка Короля, 2 Суперкубка страны. Но самое фантастическое - ЧЕТЫРЕ победы в финалах Лиги Чемпионов! Причем трижды "Реал" с Роналду выигрывал кубок подряд. Сезоны 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 навсегда войдут как в историю турнира, так и в личную коллекцию нападающего.

Но начиналось все не так радужно. В первый же сезон после перехода из Англии, Роналду вспомнил каково это - вылетать из плей-офф в самом начале, причем от середняка. Да, "Лион" во Франции был на вершине многие годы и попал в Лигу Чемпионов став победителем Чемпионата страны. Более того, победа в Лиге 1 стала седьмой подряд. Но с продажей своего главного голеодора Карима Бензема (как раз в "Реал") и других ярких исполнителей, стал сдавать. Да и Чемпионат Франции не шел ни в какое сравнение с Чемпионатом Испании.

Итак, сезон Лиги Чемпионов 2009/2010. Роналду перешел из "МЮ", Бензема начинает привыкать к новому клубу и судьба сводит его в 1/8 финала со старым. "Реал" в противостоянии с "Лионом" был однозначным фаворитом, но все же проиграл первый матч на выезде со счетом 0:1, а затем дома смог добиться только ничьей 1:1, и покинул турнир. Опять португальский волшебник вылетает от не самого грозного соперника. Уже в третий раз.

Выиграв с "королевским клубом" все возможные трофеи, Роналду решается на новый вызов - переходит в "Ювентус". Для итальянского гранда покупка звезды такого уровня, пусть и не самой молодой, была нужна для того, чтобы наконец получить долгожданный кубок Лиги Чемпионов. Кстати, именно Криштиану стал тем, кто оставил "старую синьору" без шансов на получение трофея в сезоне 2017/2018, когда забил решающий пенальти на 90+7 минуте в драматическом четвертьфинальном противостоянии.

Возможно, судьба решила посмеяться над гением, ведь перейдя на следующий год именно в "Ювентус" Роналду с клубом вылетел именно на стадии 1/4 финала от яркого в том году "Аякса". Но это стало не самым большим разочарованием для форварда. В сезоне 2019/2020 итальянцы снова остановились в самом начале плей-офф. И, как это уже было с Криштиану в "Реале", на его пути стал "Лион". Французы еще меньше были похожи на команду, которая сможет остановить "Юве", учитывая многолетнюю гегемонию ПСЖ в Лиге 1. Но все критики и прогнозисты оказались не у дел, когда "Лион" с минимальным счетом победил туринцев дома 1:0, а в гостях, хоть и проиграл 2:1, но вышел в следующую стадию благодаря голу на выезде.

Тот же пресловутый "выездной гол" стал фатальным для "Ювентуса" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Гостевое поражение 1:2 от "Порту", который сложно в данный момент назвать одним из европейских грандов, заставило "зебр" идти в атаку в домашнем матче. Пропустив еще в первом тайме, "бьянконери" нашли в себе силы забить дважды и перевести матч в овертайм. Но именно там ошибся тот, кого покупали для побед. Криштиану Роналду, находясь в стенке, зачем-то отвернулся от мяча и подпрыгнул в момент удара полузащитника португальского клуба. Футбольный снаряд, пролетев между ног у одной из главных звезд этого вида спорта, попал в угол ворот и вновь лишил туринцев шансов на победу в Лиге Чемпионов.

Таким образом, Криштиану Роналду в составе 3 разных топ-клубов влетел на стадии 1/8 финала уже в пятый раз. Удастся ли ему снова поднять над головой "ушастый" трофей - покажет время.