Клуб РПЛ интересуется защитником "Фиорентины" Игором

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Центральный защитник "Фиорентины" Игор дос Сантос стал трансферной целью российского клуба.

По информации Transfers24hr, неназванный представитель РПЛ проявляет активный интерес к 23-летнему футболисту.

Также на бразильца претендуют команды из Италии и Франции.

"Фиалки", в свою очередь, хотят сохранить игрока до конца текущего сезона.

Рыночная стоимость Игора оценивается в 5 миллионов евро.

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