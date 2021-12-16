Клуб РПЛ интересуется защитником "Фиорентины" Игором

Теги фиорентина

Клуб РПЛ интересуется защитником "Фиорентины" Игором

Фото твиттер Transfers24hr

Центральный защитник "Фиорентины" Игор дос Сантос стал трансферной целью российского клуба.

По информации Transfers24hr, неназванный представитель РПЛ проявляет активный интерес к 23-летнему футболисту.

Также на бразильца претендуют команды из Италии и Франции.

"Фиалки", в свою очередь, хотят сохранить игрока до конца текущего сезона.

Рыночная стоимость Игора оценивается в 5 миллионов евро.

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