Клуб РПЛ может подписать защитника "Кайрата" Алипа

Один из российских клубов проявляет интерес к защитнику алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алипу, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, футболистом интересуются, возможно, "Краснодар" и "Ростов", которые намерены усилить позицию центрального защитника.

20-летний Алип является воспитанником "Кайрата". В нынешнем сезоне он провел 13 матчей и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года. За сборную Казахстана провел четыре матча.

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