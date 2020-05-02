Клуб РПЛ наказан трансферным баном

Палата по разрешению споров РФС ввела санкции против футбольного клуба "Тамбов".

Из-за невыполнения обязательств перед тремя игроками тамбовчане наказаны трансферным баном.

Ограничения с "Тамбова" снимут, когда будут выплачены все задолженности Сергею Косицину, Данилу Кленкину и Евгению Шлякову.

По итогам 22 туров команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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