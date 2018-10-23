Клуб РПЛ предположил, кто возглавит "Спартак"

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Клуб РПЛ предположил, кто возглавит "Спартак"

"Уфа" предположила, кто станет преемником Массимо Карреры у руля московского "Спартака".

Башкирский клуб в своём твиттере опубликовал картинку, намекающую на то, что "красно-белых" может возглавить Сергей Томаров.

"Уфа" напомнила, что двух предшественников Томарова - Виктора Гончаренко и Сергея Семака - переманили российские топ-команды, ЦСКА и "Зенит" соответственно.

Отметим, что Томаров тренирует "Уфу" с прошлого лета. Под его руководством команда набрала 10 очков в 11 турах и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

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