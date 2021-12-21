Клуб РПЛ претендует на Жиркова и Кокорина

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Клуб РПЛ претендует на Жиркова и Кокорина

Фото твиттер "Фиорентины"

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков подтвердил заинтересованность клуба в подписании левого защитника Юрия Жиркова и форварда Александра Кокорина.

"У нас есть расширенный список. В нём находятся футболисты, которые в той или иной мере свободные агенты, либо в перспективе могут сменить команду. Кокорин и Жирков там есть, но это сейчас не более, чем пристрелочный список.

Там много футболистов, повторюсь. Но наши желания по всем футболистам из этого списка пока никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более, чем наши размышления. Никакой конкретики", - сказал Терюшков.

Напомним, что 38-летний Жирков с июня этого года является свободным агентом после истечения контракта с "Зенитом".

30-летний Кокорин с января выступает за "Фиорентину", однако клуб не против избавиться от него уже текущей зимой.

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