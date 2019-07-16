Клуб Серии А интересуется хавбеком "Спартака"

1 Теги дженоаспартак москвафернандотрансферы

Клуб Серии А интересуется хавбеком "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Фернандо может вернуться в Италию, сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт".

По информации источника, 27-летний бразилец интересен "Дженоа", впрочем, пока неизвестно будет ли готов генуэзский клуб удовлетворить финансовые требования "красно-белых".

"Спартак" хочет выручить от продажи хавбека примерно 15-17 миллионов евро. Также на игрока претендует китайский "Шанхай Шэньхуа".

Фернандо выступает за "народную команду" с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл 27 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Ранее футболист играл в Серии А за "Сампдорию" в сезоне 2015/16.

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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/moypres

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