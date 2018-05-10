Клуб Серии А интересуется Промесом

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Клуб Серии А интересуется Промесом

Вингер "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, в услугах игрока заинтересована "Сампдория". Однако отмечается, что итальянский клуб, скорее всего, не потянет финансовые запросы футболиста.

В текущем сезоне Промес сыграл 37 матчей, забил 21 гол и отдал 9 ассистов.

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