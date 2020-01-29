Клуб Серии А может купить защитника "Уфы" Неделчару

"Брешиа" проявляет интерес к румынскому защитнику "Уфы" Йонуцу Неделчару, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него около трех миллионов евро. Данное предложение может устроить "Уфу". Сам игрок не прочь перебраться в Серию А.

Стоит отметить, что летом румыном интересовалась "Рома", но тогда трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 23-летний Неделчару провел 13 матчей в чемпионате России.

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