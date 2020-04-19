Клуб Серии А нацелился на хавбека "Уфы" Фомина
"Удинезе" проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Даниилу Фомину, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Уфа" готова продать игрока при наличии интересного предложения.
23-летний Фомин является воспитанником "Краснодара", а в "Уфу" перешел летом 2019 года за 280 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел за башкирский клуб 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16