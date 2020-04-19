Клуб Серии А нацелился на хавбека "Уфы" Фомина

"Удинезе" проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Даниилу Фомину, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Уфа" готова продать игрока при наличии интересного предложения.

23-летний Фомин является воспитанником "Краснодара", а в "Уфу" перешел летом 2019 года за 280 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел за башкирский клуб 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.