Клуб Серии А нацелился на Кокорина

Флорентийская "Фиорентина" проявляет интерес к нападающему московского "Спартака" Александру Кокорину, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на года.

Не пропустите: Генич не исключает уход Кокорина из "Спартака" этой зимой. | http://soccernews.ru