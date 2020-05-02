Клуб Серии А объявил о возобновлении тренировок

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Клуб Серии А объявил о возобновлении тренировок

"Сассуоло" объявил о возобновлении тренировок команды.

Как сообщает сайт клуба, занятия футболистов команды будут возобновлены с 4 мая. Отмечается, что игрокам будет разрешено находиться только на поле в соответствии с правилами социального дистанцирования. Доступ к раздевалке и прочей структуре тренировочной базы будет запрещен.

Также известно, что тренировки будут длиться по часу и носить индивидуальный характер.

После 26 туров "Сассуоло" занимает в Серии А 11-е место.

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