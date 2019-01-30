Клуб Серии А перехватил трансферную цель "Спартака"

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Клуб Серии А перехватил трансферную цель "Спартака"

"Кальяри" согласовал трансфер нападающего софийского ЦСКА Кирила Десподова, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, итальянский клуб договорился с армейцами о переходе 22-летнего футболиста и теперь ведёт переговоры с ним об условиях личного контракта.

Таким образом, "Кальяри" в гонке за перспективным форвардом опередил "Спартак", киевское "Динамо", "Милан", "Астон Виллу", "Кардифф" и "Мидлсбро".

Ранее утверждалось, что ЦСКА готов продать Десподова за 4 миллиона евро.

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