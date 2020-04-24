Клуб Серии А заинтересовался Умтити

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Клуб Серии А заинтересовался Умтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити попал в сферу интересов "Наполи".

По сведениям Diario Sport, неаполитанцы видят в 26-летнем французе замену Калиду Кулибали, который летом, скорее всего, покинет клуб.

Отмечается, что "Наполи" уже обсуждал с "Барселоной" возможность трансфера. Напомним, что сам Умтити не горит желанием покидать столицу Каталонии.

Умтити выступает за "Барсу" с 2016 года. В этом сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах.

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