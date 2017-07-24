Клуб Слуцкого близок к приобретению бывшего игрока "Днепра"

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Клуб Слуцкого близок к приобретению бывшего игрока "Днепра"Английский "Халл Сити", главным тренером которого является Леонид Слуцкий, близок к подписанию защитника чешской "Спарты" Ондржея Мазуха.

Как информирует Sky Sports, в настоящее время 28-летний бек находится на просмотре в стане "тигров", ранее он принял участие в матче своей потенциально новой команды против лиссабонской "Бенфики". Ввиду того, что тренерский штаб остался удовлетворен действиями чеха, "Халл Сити" намерен выкупить у "Спарты" контракт ее футболиста, который в период с 2012 по 2015 годы выступал за украинский "Днепр".

Напомним, "Халл Сити" обыграл "Бенфику" со счетом 1:0. | soccernews.ru

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